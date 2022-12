Bátran kijelenthető, hogy a 2022-es év az elválásokról szólt, mivel sok pár úgy határozott, hogy külön utakon folytatják. Még olyan hírességek is emellett döntöttek, akik már évtizedek óta voltak együtt, és már-már elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha is elválnak útjaik. Mégis így lett.

Az utóbbi években nem lehetett tapasztalni olyan váláshullámot, mint idén. Szinte minden hónapra jutott egy ismert pár, amely több együtt töltött év után jutott arra a felismerésre, itt az idő elengedni egymást. Ez a jelenség viszont nem csak a külföldi hírességek esetében volt megfigyelhető, hazánkban sem túl jó az arány. Hogy mennyire aggasztó a helyzet, arról hű képet fest a Központi Statisztikai Hivatal tavaly végzett felmérése, amely szerint 2020-hoz képest 2021-re 22 százalékkal nőtt a válások aránya. Szám szerint 18 092 pár döntött a házasság felbontása mellett, ami ezer főre vetítve 1,9 válást takar.

Az idei évről egyelőre nincsenek adatok, azonban, tekintve, hogy a sztárvilágban milyen mozgások voltak megfigyelhetőek idén, nem számíthatunk jelentős javulásra. Vegyük is sorra, mely párok intettek búcsút egymásnak 2022-ben.

Évtizedek vesztek oda

Az év elején elsőként dobta le az atombombát Jason Momoa és egykori kedvese, Lisa Bonet, akik bejelentették, tizenhat együtt töltött év és öt év házasság után elválnak. A pár még 2005-ben találkozott egymással, azonban Momoa korábbi beszámolója szerint már korábban kiszemelte magának későbbi párját. Nyolcéves kora óta szerelmes volt belé, majd az első adandó alkalommal, amikor személyesen is találkozhatott vele, bevetette magát. 2017-ig élettársi kapcsolatban éltek, majd Momoa megkérte kedvese kezét, azonban ez a kötelék sem tudta összetartani őket. Ahogy két gyermekük, Lola és Nakoa-Wolf sem. A pár a házasságuk felbomlásáról egy-egy bejegyzést tett közzé az Instagramon, amelyben kifejtették, a közöttük lévő szerelem továbbra is megmarad, csupán átalakul, hogy felszabadíthassák egymást, és azzá válhassanak, akik jelenleg lenni szeretnének.

Hasonlóan meglepte a nyilvánosságot Shakira és Gerard Piqué, akik tizenegy év után mentek szét. Bár a szakítás oka az ő esetükben a hűtlenség volt, amit az énekesnő nem tudott megbocsátani. Kezdetben csak híresztelések folytak arról, hogy a focista megcsalta párját, azonban ezen feltételezések végül igaznak bizonyultak. Shakira a történteket követően interjút is adott, amelyben elmondta:

Eddig csendben maradtam, és próbáltam feldolgozni az egészet. Különösen azért nehéz erről megszólalnom, mert még mindig ezen megyek keresztül. Nehéz, mert mindez a nyilvánosság előtt zajlik, nem olyan, mint egy átlagos válás. Ez talán életem legsötétebb időszaka, amelybe a zene hoz újra fényt

– fejtette ki még szeptemberben az énekesnő, akinek két fia született Piquétől 2013-ban és 2015-ben, akiknek a nevelését továbbra is igyekeznek együtt ellátni.

Aligha akadt annyira ikonikus – és szupergazdag – pár, mint Tom Brady és Gisele Bündchen. A válásukkal kapcsolatban idén ősszel kezdtek el terjedni a pletykák, amelyek végül be is bizonyosodtak. Tizenhárom éven át voltak férj és feleség, két közös gyermekük született, azonban házasságuk nem állta ki az idő próbáját. Egyes híresztelések arról szóltak, hogy Brady szexrituáléja okolható ezért, azonban a válás valós okáról azóta sem tudni. A sportoló nemrég nyilatkozott a frigy felbomlásával kapcsolatban, és kijelentette, barátságban váltak el egymástól, és hálásak az együtt töltött időért. Hozzátette, azon lesznek, hogy gyermekeik megkapják a kellő odafigyelést, és annak ellenére, hogy fájdalmas volt kimondani a válást, a legjobbakat kívánják a másiknak.

Nyilvánvalóan az a jó hír, hogy ez békés helyzet, és most csak két dologra kell koncentrálnom: először is a családomra, szeretnék a gyerekeimmel foglalkozni, másodszor pedig arra, hogy a tőlem telhető legtöbbet megtegyem a csapatom sikeréért

– mondta nemrég.

DiCaprio nem megy huszonöt fölé

A korábban felsorakoztatott válások, szakítások mellett azonban akadtak más érdekességek is. Sylvester Stallone és neje, Jennifer Flavin házasságának zátonyra futásáról a nyáron szólt a fáma, azonban végül meggondolták magukat, és a békülés mellett döntöttek. Az ő esetükben ez egyáltalán nem meglepő húzás, mivel 1988 és 1994 között már egy párt alkottak, majd a színész levélben szakított kedvesével, és egy évre rá ismét összejöttek. Végül 1997-ben házasodtak össze, így idén májusban ünnepelték a 25. házassági évfordulójukat. Három gyermekük született, és egyáltalán nem tűnt úgy, hogy gondok lennének a kapcsolatukban, ezért mindenkit váratlanul ért, amikor augusztusban kiderült: Flavin beadta a válókeresetet. Azóta meggondolták magukat, amiről Stallone is beszámolt nemrég egy interjúban:

Nagyon viharos időszak volt, de feléledt az, ami mindennél értékesebb a számomra, a családom iránti szeretetem. Ez mindig elsőbbséget élvez a munkámmal szemben, csak nehéz volt ezt megtanulnom

– nyilatkozta a színész, aki a jövőben igyekszik többet törődni családjával.

Az előbbieknél eggyel mulatságosabb Leonardo DiCaprio szakítása, aki négy éven át volt együtt a 25 éves Camila Morrone-nal. A 2020-as Oscar-díjátadón jelentették be, hogy egy párt alkotnak, azonban már 2018 óta pletykáltak a kapcsolatukról. Ugyan az nem derült ki, pontosan miért is váltak el útjaik, a neten sokan kezdtek el azzal viccelődni, hogy a színész kidobja barátnőjét, amint eléri a 25 éves kort. Ha visszanézzük DiCaprio korábbi párjait, akkor világossá válik, hogy ez nem is túlzó kijelentés, mivel valóban nem volt még olyan kedvese, aki huszonöt éven felüli lett volna.

Itthon sem jobb a helyzet

A hazai sztárvilágot nézve sem telt el eseménytelenül az év. Már rögtön januárban ékezett a hír, hogy Kulcsár Edina és akkori párja, Szabó András (Csuti) elválnak. Mindketten az Instagram-oldalukon osztottak meg egy bejegyzést, amelyben kihangsúlyozták:

Egy évig küzdöttünk, de mivel mindkettőnknek más a szeretetnyelve, így elengedtük egymás kezét… Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Edina is, és mindketten meg is tettünk mindent, hogy rendbe hozzuk a házasságunkat, de sajnos nem ment, vége.

Néhány nappal később ugyanakkor már az is kiderült, Kulcsár egy ismert rapper, G.w.M oldalán találta meg a boldogságot, ami összeesküvés-elméletek sorát gerjesztette. Többen úgy vélekedtek, G.w.M miatt ért véget a házasságuk (aki maga is szakított kedvesével), ám ezen vádakat tagadták. Miután az új kapcsolat napvilágot látott, sárdobálásnak lehettünk szemtanúi, mivel Kulcsár és egykori kedvese nem tudták palástolni a sérelmeiket, és a saját igazukat pufogtatták. A szépségkirálynő és G.w.M egyébként azóta már egy szinttel feljebb lépett, és első közös gyermeküket várják, míg Kulcsárnak és Csutinak korábban egy kisfia és kislánya született, akiket továbbra is nagy egyetértésben igyekeznek közösen nevelni.

Meglepetésként hatott Janicsák Veca és volt férje, Ladányi Jancsó Ábel válása is. Az énekesnő évekre eltűnt a nyilvánosság elől, majd az év elején egy interjúban közölte, 2020-ban elvált. A pár még 2017-ben mondta ki a boldogító igent, és úgy tűnt, az Ázsia Expressznek köszönhetően újra egymásra találnak, azonban végül nem tudtak túllendülni magánéleti problémáikon. Mindeközben született egy lányuk, valamint Janicsáknak súlyos betegséggel is szembe kellett néznie: méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, és el kellett távolítani a méhét.

Nem hibáztatom a volt páromat a történtekért, hiszen a párkapcsolatban is mindig kettőn áll a vásár, de biztos, ha a tested ilyen mértékben jelez, akkor egészen bizonyos, hogy nem vagy jó helyen, vagy nem vagy kellőképpen értékelve. Nehéz szembenézni ezzel a ténnyel úgy, hogy közben az emberek ítélkeznek feletted, miközben fogalmuk sincs a valóságról. Nekem a válás mellett kellett döntenem, hogy visszanyerhessem önmagamat

– nyilatkozta korábban az énekesnő, akire azóta egyébként újra rátalált a szerelem.

Az év végén viszonylag rövidebb együttélés után mondott búcsút egymásnak Demcsák Zsuzsa és párja, Krishan Dangwal, akik az Ázsia Expressz forgatásán ismerkedtek meg még 2019-ben, azonban elmondásuk szerint a jövőbeli, munkával kapcsolatos terveik olyan hosszú időre választják el őket egymástól, hogy az nem teszi lehetővé a házasságuk fenntartását. Öt év házasság után vált el a Dacing with the Stars korábbi zsűritagja, Molnár Andi is, aki táncoktatással foglalkozik. Ennek köszönhetően ismerhette meg egykori férjét, Zsoltot, aki a tanítványa volt, majd egymásba szerettek, és pár hónapra rá össze is költöztek. Bár kezdetben nagyon vonzotta, hogy teljesen más a személyiségük, előbb-utóbb kiütköztek az ellentétek. Molnár korábban kifejtette, került már hullámvölgybe a kapcsolatuk, de mindig meg tudták beszélni a sérelmeket. Míg végül be kellett látniuk: boldogtalanok egymás oldalán.

Több mint tíz év után jöttek a gondok

Magyarország két, talán legmeglepőbbnek mondható válása Csősz Boglárkához és Peller Mariannhoz kötődik. Csőszről már korábban is tudni lehetett, hogy egy török férfihez, Burak Taluhoz ment hozzá. Anno Törökországban ismerkedtek meg, majd két évre rá összeházasodtak, ennek már tizennégy éve. Egy időre a különválás mellett döntöttek, így Csősz Magyarországon, míg párja Törökországban maradt, ami nem volt egy fenntartható állapot.

Nem szerettünk volna úgy élni, mint két barát egy háztartásban, mindketten hiszünk a szerelemben, és esélyt adunk egymásnak arra, hogy újra megtaláljuk ezt az érzést, de már másvalaki oldalán. Tizennégy év hosszú idő, nagy szerelem volt, nekem Burak a szerelmem, a társam, a családom része volt, nagyon nehezen hoztuk meg ezt a döntést

– fogalmazott akkor Csősz, aki békében vált el kedvesétől, bár a munka várhatóan a jövőben is egymáshoz köti őket.

Csőszhöz hasonlóan Peller Mariann válása is némileg felvonta a szemöldököket, mivel látszólag úgy tűnt, kedvesével, Juni Györggyel jól kijönnek. Arról ugyanakkor nem tudni, mi áll a döntésük hátterében, miszerint tizenkét együtt töltött év, valamint tíz év házasság után elválnak útjaik.

12 együtt töltött év után meghoztam a súlyos és nehéz döntést, kilépek a házasságomból. A helyzet önmagában is fájdalmas, szomorú és nehéz

– írt a még akkor közösségi oldalán Peller, akinek két gyermeke született férjétől.

A Maldív-szigeteket senki nem veri

Évről évre vizsgálják, melyik országban fordulnak elő a legnagyobb hányadban a válások a lakosságot figyelembe véve. A legegyszerűbb módszer arra, hogy ezt kiszámoljuk, ha elosztjuk egy adott évben a válások számát a teljes népesség számával, az így kapott eredményt pedig, mivel az ezer főre értendő, megszorozzuk ezerrel. Tehát ha egy országban százezer ember él és egy évben ötszáz válás volt, akkor ez azt jelenti, hogy a válások aránya ezer főre vetítve ötöt jelent. Ennek értelmében a 2020–2021-es adatokat vizsgálva így alakul az országok rangsora:

Maldív-szigetek Kazahsztán Oroszország Belarusz (holtverseny) Belgium (holtverseny) Moldova Kína Kuba Ukrajna Dánia (holtverseny) Lettország (holtverseny) Litvánia (holtverseny) Egyesült Államok (holtverseny)

A Maldív-szigeteken valószínűleg amiatt fordulnak elő ekkora arányban a válások, mivel a felek – érthető okokból – semennyire nem nézik jó szemmel, ha a másik félrelép, így a békülés is kevesebb esetben jöhet szóba, mint a világ más államaiban. Továbbá a házasságkötés és a válás is sokkal gördülékenyebben működő folyamat, így hamarabb tudnak kilépni egy kapcsolatból. Vannak azonban olyan országok, ahol az átlagnál kevesebb esetben döntenek a párok a válás mellett. A 2017–2020-ig terjedő adatokat vizsgálva így állnak a házasságot pártoló államok:

Srí Lanka Guatemala (holtverseny) Vietnam (holtverseny) Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Peru Dél-Afrika Chile (holtverseny) Kolumbia (holtverseny) Írország (holtverseny) Málta (holtverseny) Panama (holtverseny) Katar (holtverseny) Saint Lucia (holtverseny) Egyesült Arab Emírségek (holtverseny) Venezuela (holtverseny)

(Borítókép: Kulcsár Edina és Csuti. Fotó: Kaszás Tamás / Index)