Hamarosan kiderül, újabb Oscar-díjas magyart köszönthet-e az ország

Idén 96. alkalommal osztják ki az Oscar-gálán az arany szobrokat, amelyek bezsebelésére az Oppenheimernek és a Szegény páráknak van a legnagyobb esélye. Utóbbi filmnek köszönhető ráadásul az is, hogy ismét egy magyar jelöltnek, Mihalek Zsuzsának szurkolhatunk, aki a film berendezőjeként kapott jelölést – és reméljük, díjjal is fog hazatérni.

Feszült várakozás előzi meg az idei Oscar-díj-átadót, amely március 10-én, hazai idő szerint március 11-én, hétfő hajnalban veszi kezdetét a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben. A gálát, ahogy tavaly is, élőben lehet majd követni a Disney+-on, és elöljáróban annyi elmondható, hogy a filmkedvelőknek tavaly volt miből válogatniuk. Az amerikai filmakadémiát ugyan több vád is érte az utóbbi időszakban az egyes kategóriák szabályrendszerének megváltoztatásáért – köztük például az olyan előírások miatt, hogy az alkotásokban mekkora arányban szerepeljenek a kisebbségi csoportok –, ám összességében egy színes palettát állítottak össze a 2023-ban megjelent produkciókból.

Az idén negyedjére is Jimmy Kimmel által vezetett Oscar-gála legnagyobb esélyese a 13 jelöléssel rendelkező Oppenheimer, amit a Szegény párák követ tizenegy, a Megfojtott virágok tíz és a Barbie nyolc jelöléssel. Mint megírtuk, ha minden jól alakul, az idei díjátadón ismét egy magyar nyertest köszönthetünk, ezúttal Mihalek Zsuzsa személyében, aki a Szegény párák berendezője. Legutóbb, 2022-ben szintén a legjobb látványtervezés kategóriában vihetett haza egy magyar egy arany szobrot, Sipos Zsuzsanna, aki a hazánkban forgatott Dűne című film berendezője volt.

Ugyanakkor nem telhet el Oscar dráma nélkül, ami az idei gála esetében már előtte megtörtént. A jelöltek kihirdetését követően ugyanis kisebb lincshangulat uralkodott el, mivel nem jutalmazták jelöléssel sem a Barbie főszereplőjét, Margot Robbie-t a legjobb színésznő, sem pedig a Megfojtott virágokban játszó Leonardo DiCapriót a legjobb színész kategóriában. Előbbi kizárólag akkor nyerhetne arany szobrot, ha a legjobb filmek között a Barbie diadalmaskodna – amire reálisan nézve nem sok esély van –, mivel Robbie volt az alkotás egyik producere is. Az, hogy a színésznő hoppon maradt, nemcsak a rajongókat érintette rosszul, hanem pályatársait, az Oscar-jelölt Ryan Goslingot és America Ferrerát is, akik felszólaltak a színésznő érdekében. Robbie nem sokkal később reagált a hírre, kifejtve, sok pozitív visszajelzést kapott az alakítása kapcsán, ami többet jelent számára egy Oscar-jelölésnél. Azt viszont elismerte, hogy a Barbie rendezőjét, Greta Gerwiget nem szabadott volna kihagyni – és a filmakadémia ügyesen használta fel ezt a ballépést arra, hogy egy reklámban élcelődjenek saját magukon.

Hasonlóan nagy botrány kerekedett az után, hogy kiderült, az amerikai filmakadémia szabályozása miatt – miszerint csak meghatározott számú szakember érdemelhet Oscar-díjat a különböző filmekért – jelölés nélkül maradt például a legjobb animációs film kategóriában versenyző Pókember: A pókverzumon át egyik rendezője, Joaquim Dos Santos, illetve két producere, Avi Arad és Christina Steinberg. Ez a helyzet állt fenn a legjobb élő szereplős rövidfilmek egyik jelöltje, a brit The After című alkotás főszereplője, egyben producere, David Oyelowo esetében is. A kategória egy másik indulója, a Benedict Cumberbatch főszereplésével készült Henry Sugar csodálatos története egyik producere, Jeremy Dawson szintén pórul járt, ugyanis az alkotás három alkotója közül csak kettőt jelölhettek, így Steven Rales és Wes Anderson lett a szerencsés. Az amerikai filmakadémiát egyébként nem először támadják azért, mert nem ismerik el kellőképpen egyes művészek munkáját. Csak összehasonlításképp, míg a legjobb animációs film kategóriában produkciónként négy szakembert lehet jelölni, addig a legjobb eredeti és adaptált forgatókönyvek tekintetében nincs ilyen megkötés – így fordulhatott elő az, hogy az 1995-ös Toy Story kapcsán heten kaptak jelölést –, azaz nincs egységes szabály erre vonatkozóan.

Első jelölés hozhat díjat

Bár több szakembert is kifelejtett az akadémia, akadnak olyanok, akiket elsőként ér a megtiszteltetés, hogy esélyük nyílik arany szoborral hazatérni. Közéjük tartozik az Oppenheimer főszereplője, Cillian Murphy, továbbá Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), Sterling K. Brown (American Fiction), Colman Domingo (Rustin), America Ferrera (Barbie), Lily Gladstone (Megfojtott virágok), Sandra Hüller (A zuhanás anatómiája), Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) és Jeffrey Wright (American Fiction). Lily Gladstone ráadásul az első őslakos amerikai lett, akit a legjobb színésznő kategóriában jelöltek. Sandra Hüller pedig két, a legjobb filmek között versenyző alkotásban is játszik, A zuhanás anatómiája mellett az Érdekvédelmi területben. Issa Rae szintén, ő a Barbie-n kívül feltűnik az American Fictionben is.

Idén fordul elő az Oscar történelmében először, hogy a legjobb film kategóriában a tíz produkcióból hármat is nő rendezett: a Barbie-t Greta Gerwig, az Előző életeket Celine Song, A zuhanás anatómiáját pedig Justine Triet. Továbbá az A24 az egyetlen filmstúdió, amelynek két produkciója, az Érdekvédelmi terület és az Előző életek is esélyes az elismerésre. A 91 éves John Williams zeneszerző idén az Indiana Jones és a sors tárcsája főcímdaláért zsebelhette be 54. jelölését, a még élő személyek közül ő kapta eddig a legtöbb Oscar-jelölést. Martin Scorsese pedig rekordot döntött, lepipálva Steven Spielberget, így már ő a valaha volt legtöbbet jelölt direktor a legjobb rendező kategóriában – tíz jelöléssel.

Ryan Gosling is fellép

Az már minden évben megszokott, hogy az Oscar-díjakat világsztárok adják át a szerencsés nyerteseknek, amit a 96. gálát tekintve sem apróztak el. Az eddigi információk szerint Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Brendan Fraser, Zendaya, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King és Jennifer Lawrence biztosan köztük lesznek. Sőt, a legjobb eredeti filmzene kategória minden jelöltje fellép majd a gálán, így élőben lehet majd hallani, amint Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish és Finneas O’Connell, Scott George és a The Osage Tribal Singers, illetve Ryan Gosling és Mark Ronson előadják Oscar-jelölt szerzeményüket.

Annak ellenére, hogy a legjobb eredeti filmzene kategóriában szinte borítékolható, hogy Billie Eilish és Finneas O’Connell kerül majd ki győztesen, a többi kategória esetében már nem lehetünk ennyire biztosak. Kiélezett harc várható a két legtöbb jelöléssel rendelkező Oppenheimer és a Szegény párák között – bár a mérleg nyelve talán az Oppenheimer felé billen el a leginkább. Míg előbbi egy történelmi tematikájú, az amerikaiak atombomba által okozott pusztításában való felelősségét boncolgató produkció, addig utóbbi egy kifejezetten felkavaró, fekete humorral rendelkező alkotás. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a filmakadémia mindkét műfajért lelkesedik, és abból némi következtetést is le lehet vonni, hogy az év első hónapjaiban megrendezett díjátadókon – Golden Globe, BAFTA, Critics’ Choice Awards, Screen Actors Guild Awards – kik nyertek többször: főleg az Oppenheimer, de a Szegény párák is elhozott jó pár elismerést. Hogy végül melyik viheti haza a legtöbb arany szobrot a 96. Oscar-díj-átadóról, március 11-én a hajnali órákban kiderül.