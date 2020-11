A bécsi mentálhigiénés szolgálatok (PSD) munkatársai a hétfő esti terrortámadást követően növelték segítségkérő forródrótjaik és krízisügyeleteik kapacitásait, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban tudják támogatni a segítségkérőket. A további erősítést folyamatosan szervezik, mert a telefonvonalak már így is égnek.

Tegnap este óta hatalmas robbanást érzékeltünk a hívások számában, rengetegen lépnek kapcsolatba velünk

– mondta el Georg Psota, a PSD főorvosa. A szakember hozzátette, a hívók egyik része nem közvetlenül érintett, hanem olyan helyi polgár, aki elmondása szerint érthető módon extrém félelmet, rettegést, pánikot él át a tragikus bécsi események hatására.

A félelemérzetet ráadásul tetézi a koronavírus okozta idei szorongató járványhelyzet is. Közben természetesen olyanok is felkeresik őket, akik ott voltak ez események közvetlen közelében. Nekik is igyekeznek a lehető legtöbb lelki támogatást nyújtani- írja az osztrák köztévé oldala.