Több mint 25 millió francia kapta már meg legalább az első oltást, a kórházban ápoltak száma pedig 17 ezer alá csökkent – számolt be róla a Telegraph.

Franciaországban holnap megkezdődik minden 18 éven felüli állampolgár oltása is. A koronavírus-járvány nyomán bevezetett korlátozó intézkedéseken is egyre jobban lazít a párizsi kormány, mint ahogyan az Index is megírta, egy év után tegnap rendezték meg az első beltéri rockkoncertet, amelyre mintegy 5 ezer ember mehetett.