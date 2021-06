Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin bejelentette, hogy a járvány terjedése miatt egy hétre lezárják a 12 millió lakossal rendelkező orosz fővárost. A városvezető szombati közleményében azt írta, hogy a jövő héten „munka nélküli” hetet tartanak Moszkvában, és azt kérte, hogy mindenki maradjon otthon, akinek a munkája nem elengedhetetlen a város működése szempontjából.

Az intézkedés jegyében az otthon maradóknak home office-ban sem kell majd dolgozniuk, de a fizetésüket ezek után a napok után is megkapják majd.

Mindezt azért lépték meg, mert az utóbbi napokban a városban féléves csúcsra került az új fertőzöttek száma: legutóbb 6,701 új fertőzöttet regisztráltak, amire december óta nem volt példa.

Nem nézhetjük tétlenül ezt a helyzetet

– írta szombaton megjelent közleményében a polgármester.

A városvezető azt is bejelentette, hogy az étkezdéket és a játszótereket is bezárják, valamint az éttermek, bárok és klubok éjjel 23 óra és reggel 6 óra közt senkit sem szolgálhatnak ki. Az intézkedések június 15. és 19. közt lesznek érvényben. Június 14-én, hétfőn amúgy is nemzeti ünnep lesz Oroszországban, így aznap emiatt nem kell menni dolgozni.

A döntés azért is érdekes, mert Vlagyimir Putyin elnök egészen idáig azt hangsúlyozta, hogy Oroszország jobban kezelte a járványt, mint más országok.