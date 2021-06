28 elefánton végeztek koronavírustesztet Indiában, egy elefántok számára létrehozott rezervátumban, Theppakadu falu közelében.

A helyiek azt követően döntöttek az állatok tesztelése mellett, hogy egy másik, Csennai város közelében lévő állatkertben 11-ből 9 oroszlán elkapta a vírust. Közülük egy 9 éves nőstény oroszlán el is pusztult a betegség következtében.

Az elefántok közt viszont szerencsére egy fertőzöttet sem találtak.

Ennek ellenére a gondozók azt ígérték, hogy továbbra is figyelni fogják az állatokat, és ha szükségesnek látják, akkor a jövőben is tesztelni fogják őket.

A vírus sok esetben állatok közt is terjedésnek indul, egy amerikai állatkertben például áprilisban a vidrák között kezdett szaporodni a koronavírus. Mindez abból a szempontból is veszélyes lehet, hogy a vírus az állatok szervezetében terjedve is mutálódni tud, és aztán adott esetben az emberre is visszajuthat róluk a fertőzés.