Azokat veszélyezteti leginkább a koronavírus negyedik hulláma, akik nincsenek beoltva. Ezt Iona Mihaila román egészségügyi miniszter jelentette ki a Digi24 vasárnap esti műsorában – írja a Maszol. A politikus leszögezte: a betegséget a beoltottak kevesebb mint egy százaléka kapta el.

Az egészségügyi miniszter hozzátette: Romániában már a harmadik hullám vége óta készülnek a negyedik hullámra, ezért utasították a kórházakat és a közegészségügyi igazgatóságokat, hogy készítsenek elő egy tervet arra az esetre, ha a koronavírussal megfertőződött páciensek száma nőni kezdene.

A politikus azt is elmondta: ha a beoltott személyek el is kapják a vírust, akkor sem kerülnek súlyos állapotba, ez pedig a delta-vírustörzs esetében is igaz, éppen ezért fontosnak tartja, hogy azok is oltassák be magukat, akik átestek már a betegségen.

A delta-vírustörzzsel megfertőződött személyek közül eddig hárman haltak meg Romániában.

A negyedik hullám gyakorlatilag a beoltatlanoké lesz, leginkább őket fogja sújtani

– tette hozzá Ioana Mihaila.