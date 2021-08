Újabb jel mutat arra, hogy mesterségesen hozhatták létre a vírust

Szlovákiában Augusztus 2-tól, hétfőtől is zöld színű, azaz csupán megfigyelési szakaszban lesz minden járás – írja a Paraméter.

Bár a járványhelyzet továbbra is kedvező Szlovákiában, és a pozitív koronavírustesztek napi száma továbbra is alacsony, még mindig vannak előírások, amelyeket be kell tartani a lakosságnak, hogy csökkentsék az új koronavírus terjedésének kockázatát.

Éppen ezért továbbra is kötelező a szájmaszk viselése beltéren és tömegrendezvényeken is, és az éttermekben is el kell fedni vendégeknek a felső légutakat, ha épp nem fogyasztanak.

Különösen úgy, hogy a múlt héten bejelentették, elkezdődött a járvány harmadik hulláma

.