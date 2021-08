Többek között az úgynevezett delta-variáns terjedése miatt átlépte a 35 milliót a regisztrált koronavírus esetek száma az Egyesült Államokban – írja az MTI.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) legfrissebb adatai szerint az országban jelenleg naponta átlagosan körülbelül 70 000 megbetegedést tapasztalnak, pénteken azonban több mint 100 000 új koronavírusos embert regisztráltak. Ekkora növekedést utoljára februárban jegyeztek fel az országban. A CDC adatai szerint a koronavírus okozta új napi halálozások száma 33 százalékkal, a kórházi kezelések száma pedig átlagosan 46 százalékkal nőtt az elmúlt hét napban az előző héthez képest.

A regisztrált új koronavírusos eseteket tekintve Louisiana, Florida, Arkansas és Mississippi államokban a legrosszabb a helyzet. Mind a négy államban viszonylag alacsony az átoltottsági arány.

A beszámolók szerint a halálozási arány jóval kisebb, mint a korábbi hullámok idején. Bár jelenleg körülbelül naponta 300 ember veszíti el az életét az Egyesült Államokban a koronavírus következtében, januárban még naponta több mint 3500 ember halt meg a kór miatt. Ez annak köszönhető, hogy mára sokkal magasabb a szükséges védőoltásokkal rendelkező emberek száma.

Szakértők szerint továbbra is az oltatlan emberek vannak a legnagyobb veszélyben. Bár - mint kifejtették - ritkán előfordul, hogy a beoltott állampolgárok is megbetegednek, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy általában enyhe tüneteket produkálnak.

A delta variáns terjedése egy korábban nem tapasztalt trendhez vezetett az Egyesült Államokban, ugyanis a koronavírusos megbetegedések és az oltási hajlandóság egyaránt növekszik. A hivatalos adatok szerint az országban naponta átlagosan körülbelül 660 000 oltást adnak be, míg például július 20-án ez a szám még csak 500 000 volt. Szakértők azonban felhívják a figyelmet, hogy a mostani adat is messze elmarad az áprilisi csúcsértékektől, amikor átlagban naponta több mint 3 000 000 embert oltottak be az országban.

Az elmúlt hét volt a legerősebb oltási hetünk június eleje óta, az első dózissal beoltott emberek tekintetében,

– írta Twitter-üzenetében Ron Klain, a Fehér Ház kabinetfőnöke.