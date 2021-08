Andrew Cuomo, New York állam polgármestere megismételte a vendéglátóhelyek és szórakoztatóipari vállalkozások tulajdonosaihoz intézett felhívását, hogy ne engedjék be azokat a vendégeket, akik nincsenek beoltva koronavírus ellen – írja a Financial Times.

Ezzel párhuzamosan a hivatalos szervek bejelentették, hogy az államban a közlekedésben dolgozók számára kötelezővé teszik az oltást vagy a rendszeres tesztelést.