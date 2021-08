New York városának közegészségügyi hatósága „határozottan ajánlja” mindenkinek, hogy beltéren ismét viseljen maszkot, akkor is, ha be van oltva – írta meg a Financial Times.

Bill de Blasio polgármester egy hétfői sajtótájékoztatón közölte, hogy a döntés a delta- (indiai) variáns gyors terjedése miatt született. Azt is elmondta, hogy a városban eddig tíz millió adag oltást adtak be.