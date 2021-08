Dél-Koreában ezer fölé emelkedett azoknak a száma, akik annak ellenére is megfertőződtek koronavírustól, hogy teljesen be voltak oltva − írja az MTI. A súlyos megbetegedések továbbra is elenyészők.

E szerint július 29-ig 1132 ilyen esetet jegyeztek fel, míg egy héttel előtte még csak 779-et, azaz hét nap alatt 333-mal emelkedett számuk. Mindannyiuknál eltelt legalább két hét második oltásuk után. Az esetek közül 128-at a delta vírusvariáns okozott, 21-et az alfa és egyet a béta.

A fertőzöttek közül csak nyolcan betegedtek meg súlyosan, egy ember meghalt.