Horvátországban 14 napról ismét tíz napra csökkentik a kötelező karantén idejét – jelentette be a válságstáb. Az MTI beszámolója szerint a testület kiemelte: azoknak az egészségügyi dolgozóknak vagy más intézmények munkatársainak, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek fertőzött személyekkel, azonnal tesztet kell végeztetniük, amelyet a hetedik, majd a 14. napon meg kell ismételniük, függetlenül attól, be vannak-e oltva vagy átestek-e a fertőzésen. A pozitív antigén gyorsteszt esetében az eredményt PCR-tesztel is alá kell támasztani.

Tekintettel arra, hogy az iskolakezdés második hetétől a szokásosnál nagyobb számú fertőzöttet regisztráltak a 10–19 évesek körében, nekik bármilyen tünet esetén, legyen az influenza, fül-, has-, fej- vagy torokfájás, hőemelkedés vagy fáradtság, kötelezően el kell végeztetni a koronavírustesztet. Csak negatív teszttel lehet visszatérni az iskolába. Pozitív teszt esetében a tíznapos karantén a gyerekekre is vonatkozik.

Horvátországban az elmúlt héthez képest 11 százalékkal nőtt az újonnan fertőzöttek száma.