Több mint 35 ezer új fertőzöttet regisztráltak pénteken Hollandiában, ahol Mark Rutte miniszterelnök várhatóan péntek este jelenti be, hogy enyhítenek a korlátozásokon.

Az országban várhatóan újranyithatnak majd a szaküzletek, a fodrászüzletek és az edzőtermek is, az éttermek és bárok viszont a sajtóértesülések szerint még zárva maradnak. Ettől függetlenül több étterem és bár is azzal fenyegetőzött az utóbbi napokban, hogy kinyit, még akkor is, ha a kormány nem engedi nekik.

(via Guardian)