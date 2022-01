Ausztriában is Covid-lottót hirdettek meg csütörtökön. Az emberek akár ötszáz eurót is nyerhetnek majd a nyereményjátékon.

Az oltásra ösztönző lépést Karl Nehammer kancellár jelentette be, néhány órával azelőtt, hogy a parlament alsóháza összeült volna, hogy a kötelező oltásról szóló törvényről tárgyaljon. Ez utóbbit a várakozások szerint február első napjaiban vezethetik be, és azokat, akik nem adatják be a vakcinát, extrém esetben akár 3600 eurós bírsággal is sújthatják.

Az országban a lakosság 72 százalék már két vakcinát is kapott, azonban szerdán újabb napi rekordot jelentettek a hatóságok az omikron-variáns miatt.

