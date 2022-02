Több mint 120 embert tartóztattak le csütörtökön, akik a koronavírus elleni oltás kötelezővé tétele ellen tiltakoztak Új-Zélandon.

A tüntetők Wellingtonban, a parlament épülete előtt táboroztak le, néhányan úttorlaszokat is felállítottak, és megpróbáltak behatolni az épületbe. A rendőrség a területet csütörtök reggel lezárta, az ott lévőket pedig távozásra szólította fel. A területet a rendőrség továbbra is nagy erőkkel őrzi.

Tiszteletben tartjuk a tüntetéshez való jogot, de a törvényszegőket letartóztatjuk

– jelentette ki Corrie Parnell felügyelő.

A Radio New Zealand nevű rádióállomás szerint a törvényhozás épülete előtt több kisebb összecsapás is kirobbant a tüntetők és a rendőrök között.

Kedden több ezren – valószínűleg a Kanadából jelentett hasonló megmozdulások hatására – teherautókkal érkeztek a parlamenthez, így fejezve ki elégedetlenségüket a szigorú járványügyi rendeletek ellen.

Új-Zélandon több szektorban kötelezővé tették a koronavírus elleni oltást, és oltási igazoláshoz kötik többek között a vendéglátóhelyek, a templomok és az edzőtermek látogatását is.

Az országnak a koronavírus-világjárvány nagyobb részében a szigorú rendelkezéseknek köszönhetően sikerült feltartóztatnia a kórokozó terjedését, a mintegy 18 ezer igazolt fertőzés mellett 53 halálesetet regisztráltak az ötmillió lakosú országban – számolt be az MTI.

Új-Zéland lakosainak 77 százaléka teljesen be van oltva az Our World in Data nevű szervezet adatai szerint.

Az omikron-variáns megjelenése miatt tavaly Jacinda Ardern miniszterelnök közölte, hogy egyelőre nem enyhítenek a járványügyi korlátozásokon.