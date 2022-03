Felbontotta szerződését Andrij Voronin a Dinamo Moszkvánál. A 75-szörös ukrán válogatott futballista 2020 óta volt korábbi klubjánál segédedző, de az orosz–ukrán háború miatt a távozás mellett döntött.

– mondta a 42 éves szakember.

A játékosként a Mönchengladbachban, Leverkusenben, Liverpoolban és a Hertha BSC-nél is szereplő Voronin épp a háború kirobbanása előtt hosszabbított a csapattal.

VORONIN LEAVES DYN MOSCOW@tatotake reporting that ex Liverpool & ** CF Andriy Voronin terminates his contract with Dynamo Moscow (extended the day before war escalated)



‘I do not see any possibility of staying in a country whose army destroys our cities & fires at civilians' pic.twitter.com/4j4ZhHMT8j