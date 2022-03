Befagyni látszik az orosz kikötőkből a teherszállítás, miután Ázsia második legnagyobb tengeri szállítmányozási cége, az Ocean Network Express, röviden ONE, jelezte, hogy nem vesz fel rendelést orosz kikötőkbe, illetve kikötőkből történő szállításra. Ezzel a ONE is csatlakozott számos más óriásvállalat által bejelentett Oroszország-ellenes gazdasági blokádhoz.

A Bloomberg idézi a cég honlapját, amely szerint nem fogadnak el rendelést a megtámadott ukrán kikötőből, Ogyesszából éppen úgy, mint az orosz Novorosszijszkból. A szentpétervári kikötőben is felfüggesztették a konténerszállítást, amíg értékelik a kialakult helyzetet.