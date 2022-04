Eddig két halálos áldozatról és négy sebesültről érkeztek jelentések az éjszakai luhanszki légicsapásokkal kapcsolatban, a pontos információk azonban csak lassan érkeznek meg – írja a Guardian.

Szerhij Gaidai, Luhanszk megye kormányzója arról is beszámolt, hogy egy ember meghalt, három pedig megsebesült az éjszakai támadásban. A kormányzó Telegramon közzétett bejegyzésében azt is közölte, hogy több busz is készen áll a régióból történő evakuálásra. Beszámolója szerint Liszicsanszkban és Szevierodonyeckben egy gázvezeték is megsérült.