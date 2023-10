Vlagyimir Putyin bejelentette, nem fenyegetőzik, de bevetik a Tőrt

Az Orosz Föderáció légierői folyamatosan járőröznek a Fekete-tenger feletti a semleges zónának számító légtérben Kinzsal rakétákkal felszerelt MiG–31-es repülőgépekkel – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán újságírókkal.

Nem fenyegetésnek szánom, amit most bejelentek: utasításomra a légierő állandó járőrözést kezd a Fekete-tenger feletti légtér semleges zónájában. MiG–31-es repülőgépeink Kinzsal rakétarendszerekkel vannak felszerelve

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin ezután megismételte, hogy nem fenyegetésről van szó, csupán arról, hogy fegyveres ellenőrzést akarnak folytatni az érintett terület felett – írja az Interfax.ru.

A Kinzsal (magyarul Tőr) rakéták egyébként nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak, hatótávolsága akár 2000 kilométer is lehet, sebessége a hangsebesség tízszereséig terjedhet. A rakétát a MiG–31-eseken kívül Tu–11M3 bombázóval is lehet indítani.