Palesztinbarát tüntetők foglalták el a The New York Times előcsarnokát

Palesztinbarát tüntetők csütörtökön elfoglalták a The New York Times előcsarnokát, azonnali tűzszünetet követelve a Gázai övezetben, miközben azzal vádolták a médiavállalatot, hogy az Izrael és a Hamász közötti háborúról szóló tudósításaiban elfogultan nyilatkozik Izraelről − írja a The Guardian.

Több száz tüntető gyűlt össze a kiadvány manhattani székhelye előtt. Sokan az épület átriumába vonultak be, hogy több mint egy órán át tartó ülősztrájkot és virrasztást tartsanak.

A tüntetők felolvasták a Gázában megölt több ezer palesztin nevét, köztük a 36 újságíróét, akiknek halálát a háború kezdete óta megerősítették. Az ülősztrájk célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gázai halálos áldozatok növekvő számára.

A The New York Times munkatársainak a kiadvány biztonsági vezetője által küldött e-mailben a tüntetés békésnek minősült.