Egy nyugati ország parlamentjében megvitatják, hogy küldhetnek-e csapatokat Ukrajnába

Svájc az Európai Unió 13. szankciós csomagjával összhangban kiterjesztette az Oroszország elleni szankciókat – jelentette be a svájci kormány március 1-jén.

Svájc február 29-én az EU szankciós csomagjában szereplő összes személyt és vállalatot felvette saját szankciós listájára, írta az ország kormánya sajtóközleményében.

Valamennyi intézkedés március 1-jén lépett hatályba Svájcban.

Régóta fennálló semlegességi politikája ellenére az alpesi ország csatlakozott az Oroszország elleni nemzetközi szankciórendszerhez az ukrajnai invázió miatt, és humanitárius, politikai és gazdasági segítséget nyújtott Kijevnek.

Svájc állítólag fokozza erőfeszítéseit annak megakadályozására, hogy vállalatok és magánszemélyek az országot az Oroszország elleni szankciók megkerülésére használják.

Az EU február 23-án fogadta el az Oroszországgal szembeni legújabb szankciócsomagot, amely további 106 személyt és 88 szervezetet céloz meg, akik és amelyek részt vesznek Oroszország Ukrajna elleni agressziójában. A listán India, Srí Lanka, Kína, Szerbia, Kazahsztán, Thaiföld és Törökország vállalatai szerepelnek.

Az EU emellett szigorúbb exportkorlátozásokat vezetett be 27 olyan kettős felhasználású termékre és technológiára vonatkozóan, amelyek hozzájárulhatnak az orosz katonai ágazat technológiai fejlődéséhez, és exportkorlátozásokat vezetett be a drónok fejlesztéséhez és gyártásához használt alkatrészekre is.