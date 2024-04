Donald Trump szerint Ukrajnának Oroszországhoz kell tartoznia

Kína helyettes állandó ENSZ-képviselője, Geng Shuang szerint az ukrajnai háborút jobb lenne tárgyalásokkal, mint fegyverekkel lezárni – írja az Unian.

Az ukrajnai válság továbbra is elhúzódik, és a háború túl sok áldozatot követelt. Ha továbbra is fegyvereket szállítunk a harctérre, az csak a válság súlyosbodásának kockázatát növeli, és nem segít lehűteni a helyzetet és elérni a háborút lezáró tűzszünetet. Jobb, ha a háborút tárgyalásokkal, mint fegyverekkel fejezzük be