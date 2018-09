Fald fel a magyar Chinatownt!

Hányan megyünk? Egyedül vagyunk, esetleg randizni jöttünk valakivel, vagy a haverokkal ennék egy nagyot? Esetleg a nagymamát hoztuk el, hogy megismerje, mi van a pörköltön meg a rántott csirkemellen túl? Ha egyedül megyünk, akkor ugyanis egyértelműen a He He a legjobb választás. Bár az emeleti különtermekben néha hatalmas üzleti ebédeket is tartanak, azért ez a büfé mégiscsak arról szól, hogy jót ehetsz gyorsan. Randira a Spicy Fish vagy a Milky Way a megoldás, az utóbbiban állandóan kapni pekingi kacsát, ami az egyik legjobb kínai fogás, és még csak nem is csípős, de távolról, hunyorogva pont olyan, mintha valami ázsiai tacót ennénk. Ha nagy társasággal vagyunk, akkor a kantoni konyhát kínáló Wan Hao a nyerő, és nem csak azért, mert iszonyatosan finom a pácolt csirkeláb, hanem mert a különtermekben vacsorázhatunk, vagyis ehetünk kézzel, nevethetünk, ahogy a többiek rosszul fogják a pálcikát, és egyébként is olyan, mint valami szeparé egy hongkongi éjszakai klubban.

Hány óra van? Reggelre a He He és a Hong Kong büfé szokott kinyitni, itt ehetünk kínai kását (congee), jutiaót (youtiao), ami tulajdonképpen a churros kínaiul, de a magyarok előszeretettel hívják kínai lángosnak, és csienpinget (jianbing), ami viszont sós palacsinta. És mindezt vidáman mártogathatjuk langyos szójatejbe, ha ehhez van kedvünk reggel fél nyolc körül. Délben a He He és a magyar felirat szerint Fecskéknek nevezett, olcsó tengeri halakat és rákételeket kínáló Jan Jiang Nan a legjobb választás, meg persze a Dabao, ahol gombócokat fogyaszthatunk. Estére pedig ott van az összes többi.

Mennyire vagyunk bátrak? Csak annyira, hogy hajlandóak vagyunk puszta kézzel kicsomagolni egy főtt garnélát a páncéljából, vagy akár annyira is, hogy tizenöt percet forgassunk saját kezűleg egy nyársat, amire rózsaszerűen szétnyíló sertéssegglyukakat tűztek? Ha előbbi, akkor a Dabao a legjobb választás, ahol különböző dim szumokat, azaz batyut és gombócot ehetünk, és mártogathatunk különböző szószokba. Utóbbi esetén meg egyrészt a Szen Guo Zsit válasszuk, ami egy kínai barbecue-étterem, ahol magunk forgathatjuk a nyárson az ilyen meglepő fogásokat is. De ott van még a Wan Hao is, mivel a kantoni konyha tényleg arról híres, hogy az állatok minden belsőségét felhasználják: a kacsanyelv és a csirkeláb csak a kezdet, az igazán bátrak a vastagbélből és a marhaartériából készült ételeket is megkóstolhatják. Ráadásul nem is mindig az a legkülönlegesebb étel, ami a legfurcsább alapanyagból készült: a Spicy Fish specialitása például a szecsuáni ponty, ami után lesajnálóan fogunk nézni a paksi halászlére.

Mennyi pénzünk van? Ez ugyan Kőbánya, de ott jobbra, a raktárudvar legvégében, a kínai tornacipőkkel tömött fehér furgonokon túl, a masszázsszalon és a butik között bújik meg az a lift, amivel felmehetünk a Milky Waybe, hogy együnk egy kiadós homárt, és a végén pont annyit fizessünk, mint egy degusztációs menüért a Costes Downtownban. És itt van az utca másik oldalán a He He büfé is, ahol a kínai szakács az ablakban gyúrja a házi tésztát, és 1200 forintért ki is próbálhatjuk az ország legjobb ázsiai tésztalevesét.