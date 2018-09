Bejártuk a budapesti kínaiak zárt világát

Ugrás a következő fejezethez

A józsefvárosi Négy Tigris piacon körülbelül 40 ezer négyzetméteren árult a csúcsidőkben másfél ezer ember. A 90-es években az alacsony vámoknak és a szintén nem túlságosan magas adómorálnak köszönhetően a piacon árult ruházati termékeket akár a bolti ár negyedéért is be lehetett szerezni. A piacot végül bezárták, de nem számolták fel igazán, sok árus átköltözött a Kőbányai út szemközti oldalára, a Ganz-MÁVAG üresen álló hatalmas épületeibe, és nagyjából ugyanazt folytatják, mint korábban. A régi és az új piacról ebben a cikkünkben olvashat részletesebben .

Kezdetben sokan – nemcsak kínaiak, hanem például határon túli magyarok, lengyelek, ukránok is – feketén, batyukból árultak az utcán, majd gyorsan összepakoltak, ha jöttek a rendőrök. Itthon magyar üzletembereknek jutott eszébe, hogy érdemes lenne engedélyezett piacokra összeszervezni az árusokat. A régió több országában is az egykori lengyel vagy más néven KGST-piacok infrastruktúráján alakították ki a kínai piacokat.

Az első annyit jelent, hogy az importőrök elkezdenek átállni a ruhák és cipők helyett más termékekre. Egyre többen importálnak például telefonos kiegészítőket, de van már a kínai negyedben LED-lámpa-importőr és gamerszék-nagykereskedő is. Persze a ruhakereskedés sem fog megszűnni, de középtávon várhatóan csak a nagyobb, erősebb szereplők maradnak meg a piacon.

A másik stratégia az, hogy áruk helyett szolgáltatásokat kezdenek nyújtani a kínai vállalkozók, ami tipikusan éttermeket jelent. A kőbányai kínai negyedben például egyre több az étterem az olcsó kínai büféktől (amelyek leginkább a kínai keresletet elégítik ki, úgyhogy nem sok közük van a városban bárhol megtalálható kínai büfékhez) az igazán drága éttermekig. Ezek viszont akkor pörögnének igazán, ha a kínaiakon kívül a magyar foodyk is odaszoknának, és a zuglói Wang vagy a ferencvárosi Taiwan étterem mellett a He Hébe vagy a Wanhaóba is tömegesen zarándokolnának. Ez már persze elindult, a kajahipszterek körében már ismert például a Spicy Fish és a Milky Way, de a kínai negyed vállalkozói azt remélik, hogy ennél még jóval nagyobb is lesz a forgalom a magyarok részéről.

Persze a kínai kereslet is növekszik, ahogy egyre több kínai cég jön Magyarországra, és hoz ide kínai alkalmazottakat. A Huawei vagy a Bank of China ide költöző alkalmazottai valószínűleg rendszeresebb látogatói lesznek a kínai negyed éttermeinek, ide fognak járni kínai élelmiszereket vásárolni, stb. A helyiek pedig azt remélik, hogy a magyar kormány közeledése Kínához indirekt módon az itteni kínai vállalkozókra is pozitív hatással lesz. Vagy akár közvetlenebb módon is hatással lehet, mert mondjuk a kínai óriáshitelből épülő Budapest–Belgrád-vasúton a Magyarországra importáló vagy az innen Kínába (például gyapjút) exportáló cégek is tudnak majd szállítani.