Lassan egy éve már, hogy Lukas Podolski egy gyönyörű góllal búcsúzott a német válogatottól, de úgy tűnik nem pihen, ugyanis amellett, hogy a japán Vissel Kobe csapatát erősíti, szombaton Mangal Döner néven megnyitja saját döner kebab éttermét Kölnben.

A szombati nyitás után a rajongók találkozhatnak is majd a focistával, emellett pedig az is kiderült, hogy - csakúgy mint a tavaly megnyílt fagyizó esetében - itt is tevékeny szerepet fog vállalni, ami vélhetően azt jelenti, hogy itt is válaszolgat majd a vendégek kérdéseire és az étlap kialakításában is részt vesz majd.

