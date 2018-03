Nagyjából annyi, mint hogy Londonban rendezzék meg az amerikaifutball legnagyobb eseményét, márpedig London polgármestere, Sadiq Khan erről nyilatkozgatott most.

Tény, hogy az utóbbi években egyre több NFL-mérkőzést hoznak át Londonba, ahol rendre telt házas meccseket játszanak a csapatok, és Sadiq ezt a számot növelné még, valamint azt is szeretné elérni, hogy a városnak legyen egy állandó NFL-csapata.

"És azt is ki merem mondani, hogy Super Bowlt is akarunk rendezni" - fűzte tovább a fantáziját Khan, aki egyébként a ligát vezető Roger Goodell-lel is találkozott már, hogy a londoni terjeszkedésről beszéljen. Tény, hogy a sportág népszerű Angliában, de egyelőre a játékosok attól is ódzkodnak, hogy szezononként egy-egy meccsre át kell utazni a világ másik végére, szóval egy londoni csapat is odébb van még.

A Super Bowl meg egy akkora intézmény, hogy belátható időn belül kizárt, hogy Londonba exportálják, pláne, hogy évről-évre felmerül Amerikában, legyen munkaszüneti nap a döntő utáni másnap, mert előző este úgy is annyira szétcsapja magát mindenki.