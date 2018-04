Merthogy állítólag ekkora bírság (akár maximum 20 millió euró) zúdulhat azok nyakába, akik nem tartják be az európai uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR előírásait. Ez a szabály május végétől él, pontosabban már hatályos, csak a bevezetésére adtak némi felkészülési időt. Elég bonyolult a szabályozás, például egy étteremnél személyes adatok tárolásának számít egy olyan, akár évekkel korábbi naptár is, amibe az asztalfoglalást kérő vendégek nevét és telefonszámát írták fel.

Az adatvédelmi hatóság vezetőjének korábbi nyilatkozataiból kiderül, nemcsak a multik, de a kis- és középvállalkozások sem számíthatnak mentességre egy ellenőrzés során, ha nem tudják igazolni, hogy legjobb tudásuk szerint felkészültek a GDPR szabályaiból. És hogy tényleg felkészültek-e? Én például megfelelő képzés után nemsoká tesztet fogok írni belőlük, de egy pár fős cégnél erre aligha lehet alapozni. De sebaj, rájuk is gondoltak – én például ezen a weboldalon tesztet töltögetve gyakoroltam. Itt is meg kellett adnom egy cégnevet és egy email-címet, amiről egy darabig azt gondoltam, hogy ha rányomok, jön a villogó felirat, hogy Haha, hapsikám, hát már itt elbuktál, ilyeneket nem adunk meg csak úgy!, de semmi ilyen nem történt. Viszont megtudtam azt is, hogy „kidolgozott és leírt” módszerünknek kell lennie arra az esetre, ha például elő kell keresni „az összes olyan papírt, amikre üzleti partnerek ügyvezetőinek/kapcsolattartóinak neve van felírva”.

Hát egyébként nem tudom, milyen hatékonysággal fogják ezt betartani, de ha a következő években a pár százezres hazai kkv-szektorban kilő az EU-ellenesek száma, nem fogok meglepődni.