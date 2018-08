Kiállítást rendeztek Beverly Hillsben Marilyn Monroe ruháiból és személyes tárgyaiból. Itt látható az a legendás fehér ruha is, amit Monroe akkor viselt, amikor a metró szellőzőrácsából kiáramló huzat fel-felfújta a szoknyáját.

Ennek kapcsán ismét felröppentek a találgatások, hogy az 1955-ös Hétévi vágyakozás című filmbe szánt jelenet forgatásakor vajon tényleg nem viselt-e bugyit Marilyn Monroe. A rendező, Billy Wilder mindenkit kiábrándított: nem, hogy nem viselt alsóneműt Monroe, hanem kettő is volt rajta.

Ezt a jelenetet korábban a nyílt utcán is leforgatták, ahol ordibáló és lelkes férfiak kiabálták a szoknyának és Monroenak, hogy följebb-följebb, írja blogjában Fáy Miklós. Ezen a forgatáson ott volt Monroe akkori férje, a baseball-játékos Joe DiMaggio is, és a színésznő arcán másnap bizony pofonok nyomai látszottak, amelyeket a sminkesnek kellett eltüntetni. A filmbe végül egy stúdióváltozat került be, de nemrég előkerült egy amatőr felvétel az utcai forgatásról, amelyet az utcán bámészkodó Jules Schulback készített.

És itt egy másik ikonikus ruha - a tragikus sorsú Marilyn nélkül.