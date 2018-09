Az amerikai Make-A-Wish Foundation nagyjából ugyanazt a funkciót tölti be, mint nálunk régen a Három kívánság, csak kicsit nagyobb hatótávolsággal. Most azt sikerült elérniük, hogy egy hatéves kisfiú, William Beyer részt vehessen a Sikorsky programján, amivel egy napra mindenkiből pilóta válhat. William és családja egy napot tölthetett a Sikorsky és a Lockheed Martin stratfordi légibázisán, ahol repüléstörténelmet tanultak, pilótákkal találkoztak, és megnézhették a repülőgépgyárat. A turné végén William repülhetett egy kört egy S-76 helikopterrel, utána pedig megkapta a tiszteletbeli tesztpilótáknak szóló jogosítványt is.