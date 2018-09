Több mint ezer éve patkolják már a lovakat, de ez itt a XXI. század: miért ne talált volna ki erre is valaki egy high-tech megoldást? A patkolás lényege ugye az, hogy megvédje a kopástól a ló patáját. De megkérdezte valaha valaki arról a lovakat, hogy jó-e nekik egy vasdarabon járni, nem is beszélve a patkolás macerás műveletéről, a szögek kihúzásáról, a paták faragásáról, aztán a felforrósított új patkó ráillesztéséről. Az ember évszázadokon át járt fatalpú és kemény bőrtalpú cipőben, de aztán kitalálta magának a gumit, majd a zselés vagy levegőbuborékos talpakat és az emlékezőhabos betéteket. Miért ne kaphatnának valami jót a lovak is?

Louisa és Charly Forstner patkó helyett tulajdonképpen műanyag felcsatolható futócipőt talált ki a lovaknak. Az eszköz akárcsak egy Nike Air, elnyeli a rázkódást, és a pata oldalára ragasztott tépőzár segítségével erősíthető fel a ló lábára. A találmányhoz a Kickstarteren indult el a gyűjtés 2016-ban, és a megcélzott 100 ezer euró helyett 169 ezret sikerült összekalapozni rá. A Megasus Horserunners nevű találmányt 2017 óta gyártják is. A feltalálók terméküket nem a patkó kiváltására, hanem könnyen feltehető és levehető ideiglenes patavédőnek szánják.