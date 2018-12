Na nem azzal, hogy elment arra a jótékonysági eseményre, amit állami gondozott és halmozottan fogyatékkal élő gyerekeknek szerveztek, és aminek ő lett volna a díszvendége, és ott olyan átéléssel adta elő a Belehalokat, nem. Hanem azzal, hogy nem ment el.

Az eseményt a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) szervezte december 16-ra, amikor is közel 300 állami gondozásban, illetve fogyatékkal élő gyermeknek és felnőttnek vitt karácsonyra játékokat, csokoládét, tartós élelmiszereket. Úgy volt, hogy Kislétára, Nyírbátorba és Nyírbogátra Curtis is az orvosokkal tart, de csak nem jött össze neki a dolog, pedig helyben volt, szombaton este pont Debrecenben lépett fel, csak aztán másnap nem jelent meg az induláskor, a telefont nem vette fel, satöbbi.

A Borsnak dr. Késmárky András, a DEKOM elnöke mesélte el, hogy nagyjából egy hónappal az esemény előtt személyesen Curtisszel egyeztettek, aki el is fogadta a felkérést, sőt az előtte lévő napokban azt üzente, hogy még izgul is, milyen lesz majd a program.

Nagyon kellemetlen volt megmagyarázni az otthonokban Curtis távolmaradását. Ezeknek a gyerekeknek egész évben két ünnep van, a gyereknap és a karácsony, amiket mi viszünk el számukra. Eddig mindenki meg is jelent, miután elvállalta a felkérést, de ha Curtis csak ír egy SMS-t, vagy bármilyen módon lemondja a programot, azt is el tudjuk fogadni. A legszomorúbb, hogy minden intézmény műsorral készült. Curtisnek is.