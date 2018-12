Most hagyjuk azt, hogy Donald Trump az Egyesült Államok történetének legidiótább vagy éppen legzseniálisabb elnöke, mert csak abban lehet biztosan egyetértés, hogy garantáltan nem volt még a hétköznapi dolgokat ennyire lehetetlenül kezelő ember ilyen magas pozícióban az amerikai politikában. Csak egy kis személyes gyűjtés arról, hogy az amerikai elnök

Most kiderült, hogy a karácsony és a gyerekek kapcsolatáról sincs semmi fogalma.

A Buzzfeed ír arról a régi szokásról, hogy karácsonykor az amerikai elnök és a first lady telefonon válaszolgatnak a gyerekeknek, akik a Télapó hollétére kíváncsiak, hiszen Amerikában Magyarországgal szemben nem a Jézuska, hanem a Mikulás teszi az ajándékokat a fa alá.

Egy kikerült felvétel tanúsága szerint a 7 éves Coleman is arra volt kíváncsi Trumptól, hogy ugyan merre jár már a Mikulás, mikor hozza az ajándékait. Mire az amerikai elnök képes volt azt mondani, hogy

És az egészben a legfurcsább, hogy Trump gyakorlatilag végig vigyorog, miközben megmondja egy hét éves gyereknek, hogy a Mikulás nem létezik. Persze az is lehet, hogy Trump azért reagált ilyen érdekesen, mert ő is csak aznap tudta meg, hogy a Mikulás nem létezik.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1