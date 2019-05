Április elején jelentették be, hogy sikeres volt Mick Jagger szívműtétje New Yorkban, az énekes jó egészségi állapotban van. Hogy mennyire jóban, az viszont csak most derült ki. Jagger nemrég posztolt egy videót, amiben táncol. Úgy tűnik, hogy minden a régi: a testalkata és a mozgása is olyan, mint a szerencsésebb harmincasoké.