Ami ráadásul az amerikai szabadság molekuláiból áll.

És ez nem vicc: a fél amerikai sajtó azon röhög, hogy az energiaügyi minisztérium elkezdte a hazai kitermelésű gázt freedom gasként emlegetni a sajtóközleményeiben, illetve említik még molecules of U.S. freedom néven is. Ehhez a csillagos-sávos szuperpatrióta idiotizmushoz nem sok mindent lehet hozzátenni, ha csak azt nem, hogy a dolog abszolút nem előzmény nélküli. A második világháború alatt például kitalálták, hogy a hamburgernek túl németes a hangzása, ezért legyen inkább liberty steak a neve, 2003-ban pedig, amikor a franciáknak nem nagyon akaródzott beszállni az iraki háborúba, azzal próbáltak nemes bosszút állni, hogy a sült krumplit freedom fries névre keresztelik át french friesról, vagyis francia krumpliról. Na, pont annyira fog ez a mostani nyelvújítás is beszivárogni a köznyelvbe, mint azok.

(via)