A budapesti színházak közül először a Jurányi Ház csatlakozott a Tetris-kihíváshoz, aminek lényege, hogy különböző szakmák képviselői rendezett alakban kipakolják a munkájukhoz szükséges kellékeket, majd ezután maguk is lefekszenek a földre és a magasból fotózzák a végeredményt. A játékba beszállt a szombathelyi Weöres Sándor Színház is, és – közleményük szerint – most a Miskolci Nemzeti Színház is, ők videót is készítettek róla, hogyan tetriszezték be magukat.