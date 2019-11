"Az utazás olyan emberi tevékenység, ami sajnos jelentős mértékben hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához, és ezáltal a klímaváltozáshoz." Ez önmagában nem túl meglepő mondat, de ha épp egy hosszú, akár 18 ezer kilométeres repülőutakat szervező utazási iroda mondja, akkor mégiscsak meghökkentő.

A Békatutaj nevű, egri székhelyű túraszervező társaságról van szó, amelynek tagjait eléggé zavarta az az ellentmondás, hogy a természet rajongóiként végső soron ők maguk is hozzájárulnak a természet pusztításához, úgyhogy kitalálták, a velük utazók "örökbefogadhatnak" egy-egy facsemetetét, így kompenzálva valamelyest a Földet a széndioxid-kibocsátásért. Az adományok összegyűltek, ahogy a lelkes önkéntesek is, és a hétvégén végül el is ültettek 337 darab 3-4 éves, 1-1,5 méter magas facsemetét Eger mellett, egy gépekkel nehezen megközelíthető területen. Mint írják, remélik, hamarosan a többi utazási iroda is kitalál valami hasonló akciót.

