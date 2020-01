A szibériai Tomszkban kórházba került egy 3 éves kisfiú, akit erős gyomorfájásokkal szállítottak be.

Fotó: Orosz Egészségügyi Minisztérium Mágneses gyöngyök a 3 éves kisfiú röntgenképén

A röntgenkép alapján megállapították, hogy a 31 gyöngy közül az egyik már bejutott a bélbe, és néhány órán belül a többi is követte volna. A gyomorba és a bélbe került golyók valószínűleg mindkét szerv perforációjához vezethettek volna.

Ezt a sebészeknek végül úgy sikerült megakadályozniuk, hogy egy erős mágnessel kihúzták a gyöngyöket kihúzták a gyermek gyomrából.

Fotó: Orosz Egészségügyi Minisztérium A fiú gyomrából kiszedett mágneses gyöngyök

A tomszki mentőkórház orvosai szerint be kellene tiltani az ilyen típusú mágneses játékokat, mert a kisgyerekeknél és a tizenévesek körében is növekszik a hasonló balesetek száma. Az utolsó négy évben több mint tíz alkalommal szállítottak be beteget hasonló balesettel hozzájuk, egy esetben egy 12 éves gyerek 87 mágnesgolyót nyelt le.

A hároméves kisfiút kielégítő állapotban engedték ki a kórházból, derül ki a Siberian Times cikkéből.