El is jött május első vasárnapja, senki ne felejtse el megköszönteni a számára fontos anyaszemélyt. Európa öt országában a Google még egy rajzzal is segít, ugyanis Magyarországon, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában és Litvániában is ma van az anyák napja.

Aki ma használja a keresőt, az egy három szotyira anyai szeretettel mosolygó napraforgóval találja szemben magát.

Az anyákat világszerte máskor ünneplik, az USA-ban például május második vasárnapján szokták, míg az Egyesült Királyságban március végén. Idén a Google minden országban ezzel a rajzzal jelenik meg , mikor az anyákat ünneplik.