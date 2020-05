Amióta minden színháznak be kellett zárnia a koronavírus-járvány miatt, nem nagyon van olyan intézmény, amelyik ne találna ki valamit, hogyan adhatna valamit így is a közönségnek: a régi előadások feltöltése alap, sok helyen készítenek karanténvideókat, a színészek énekelnek, mesét olvasnak, élőben válaszolnak a közönségnek, és van, aki videón mutatja be az új karanténszínházi előadását.

A Madách Színház viszont mindennél tovább ment:

ők lesznek az első színház, amelyik élőben mutat be új színdarabot videós közvetítéssel.

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója ezt azzal indokolja, hogy ami a legjobban hiányzik a színházból most, az az, hogy a színészek és a közönség egyszerre, közösen és megismételhetetlenül éljék át az előadást - és hát jó esetben közös térben is, de ez az a tényező, amit tényleg lehetetlen videóval pótolni. "Célunk rendhagyó körülmények között létrehozni az élő előadás izgalmát, valóságos színházi élményt adni, ami a szemünk előtt születik meg" - írja Szirtes a közleményben.

2020. június 4-én, este 8-kor mutatják beCarol Rocamora amerikai írónő Anton Csehov és Olga Knipper színésznő levelezései alapján írt Örökké fogd a kezem című művét,

2020. június 11-én, szintén 8 órakor pedig Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című komédiáját.

Szirtes hozzáteszi:

A nézőket a forma adta lehetőségeken belül „együtt játszásra” szeretnénk bíztatni: tekintsék saját nappalijukat nézőtérnek, adják meg maguknak az otthonukból való virtuális kimozdulásban a színházi élményt, öltözzenek fel, mintha színházba mennének, és akár koccintsanak egy pohár pezsgővel az előadás előtt, után (vagy közben, ha úgy hozza a kedvük). Na és persze kapcsolják ki telefonjaikat. A teljes színházi élményhez hozzátartozik a jegyvásárlás izgalma, erre is módjuk lesz nézőinknek jelképes áron.

A szereposztásokat és a további előadások időpontját, valamint a jegyvásárlási lehetőségeket később hozzák majd nyilvánosságra.