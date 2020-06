Guanakócsikó (Lama guanicoe) született május végén a Szegedi Vadasparkban, az állat szépen fejlődik, és már a látogatók is megfigyelhetik a kifutójában, olvasható a Zooszeged.hu-n. Szegeden utoljára több mint tíz éve, 2009-ben született guanakócsikó, de tavaly szerencsésen egymásra talált két fiatal egyed, így ismét bővült a csapat. A tevefélékre jellemzően viszonylag fejletten születő, órákon belül négy lábra álló csikó körülbelül egyéves koráig marad az anyjával.

Fotó: zooszeged.hu

A guanakók Dél-Peru, Chile, Argentína és Nyugat-Paraguay mérsékelt övi füves pusztáin, sivatagjaiban és az Andok vonulatai között élnek, akár az 5 ezer méteres tengerszint fölötti magasságban is. A szélsőséges körülményekhez jól alkalmazkodik, silány táplálékon is képes megélni, akár a kaktuszokat is elfogyasztja, emellett jól bírja a szomjúságot, a hideget és a meleget egyaránt. A szőrméje kiváló minőségű, luxusruházat alapanyaga – egyedül csak a rokonáé, a vikunyáé jobb. A guanakót azonban nem csak ezért irtották, hanem a legelő háziállatok vetélytársának tartották, emellett a húsát is fogyasztották.