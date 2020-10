A Nyíregyházi Állatpark dinasztiaalapító oroszlánjának, Eleknek a dédunokái most töltötték be hathetes korukat. Az oroszlánok – egyedülálló módon a macskafélék között – társas lények, így a két hím és a két nőstény kölyök nem csak az anyaállattal, de az apjukkal és a nagynénjükkel is együtt él.