A Wonder Woman 1984 behúzta a nézőket a pandémia miatt világszerte elcsendesedett mozikba. Az Amerikában a karácsonyi hétvégén debütáló film globális jegybevétele 36,1 millió dollár (10,7 milliárd forint) volt.

A sikerre való tekintettel a Warner Bros. filmstúdió vasárnap már meg is erősítette, hogy a szuperhősfilmnek harmadik része is lesz.

Az AT&T Inc. médiavállat tulajdonában lévő stúdió adatai szerint Észak-Amerikában 16,7 millió dollár (5 milliárd forint) volt a jegybevétel péntektől vasárnapig, ami a legjobb premierhétvégi eredmény március óta, amikor a koronavírus-járvány miatt a mozik zömét be kellett zárni. Ugyanakkor ez az összeg csak töredéke egy ilyen nagyszabású hollywoodi produkció pandémia előtt jellemző premierhétvégi bevételének.

A Warner közölte, hogy felgyorsítja a Wonder Woman harmadik epizódjának előkészítését, amelyet ismét Patty Jenkins rendez, és a címszerepben megint Gal Gadot látható.