Összességében elmondható a fogyasztói társadalomról, hogy amit ma imádnak, azt holnap már utálják. Vannak persze kivételek, legalábbis azt hinnénk, a ledér tartalmak például mindig népszerűek. Úgy fest, Billie Eilish követőinek körében nem.

A 19 éves Grammy-díjas énekesnő imázsához hozzátartozik, hogy zsákruhákat hord, mondván, őt aztán ne szexualizálja senki. Sokakat meg is lepett, amikor egy rövidfilmben megmutatta magát rövid ujjú felsőben.

Eilish a napokban maga is részt vett abban az Instagramos kihívásban, amelyben a rajongók különböző témákban képeket kérhetnek kedvencüktől. Az elsők között érkezett az a kérés, hogy az énekesnő mutasson egy olyan rajzot, amire büszke. Eilish erre egy olyan fotót csatolt, amin néhány mell is szerepelt. Ezután a telefonja háttérképe iránt érdeklődtek, amin pucér, de nagyon is művészi módon ábrázolt hölgyek voltak. A képeket Perez Hilton portálja eltette az utókornak, ide kattintva meg is lehet nézni őket.

Az eset pikantériája, hogy a képek posztolása után közel százezren döntöttek úgy, hogy innentől nem kíváncsiak Billie Eilishra az Instagramon. A jelek szerint ez nem rázta meg különösebben az énekesnőt. Amikor azt kérték tőle, hogy mutasson olyan fotót magáról, amit még senki se látott, lőtt magáról egy szelfit, ahol a középső ujjával üdvözli követőit – vagy inkább búcsúzik azoktól, akik kikövették.