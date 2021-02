A Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán Valentin nap alkalmából azokról a rendőrökről tettek ki egy videót, akik nem (csak) a járőrszolgálat során, hanem a való életben alkotnak egy párt.

A videóban az egyik rendőrpár eljegyzésének történetét is részletesen bemutatják, akik a hősök terén, egy járőrszolgálat alatt ismerkedtek meg.

Mi is ugyanúgy emberek vagyunk, mi is érzünk, szeretünk, itt is vannak kapcsolatok, házasságok