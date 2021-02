Halle Berry tavaly októberben, az Instagramján jelentette be, hogy ő és Van Hunt együtt járnak. A színésznő és zenész kedvese azóta szívesen posztolnak közös fotókat, Valentin-nap alkalmából pedig egy videóval is megörvendeztették követőiket — illetve Berry a fehérneműmárkát is, amivel valószínűleg együttműködik. A felvétel alatt egyébként Van Hunt egyik száma hallható.