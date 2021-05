Ma hajnalban debütált az idei labdarúgó Európa-bajnokság dala, amit a holland dj, Martin Garrix és a U2 frontembere, Bono jegyez.

Mindketten nagy futballrajongók, így nem véletlen, hogy őket választották. A szerzemény egyébként a „We Are The People We've Been Waiting For” címet kapta.

A bajnokságot június 11. és július 11. között rendezik, a mérkőzések több európai nagyvárosban zajlanak majd. A Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. A magyar válogatott a franciákkal, a portugálokkal és a németekkel szerepel egy csoportban.

(Forrás: nso)