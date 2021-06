Michael Jackson 23 éves lánya Willow Smith Red Table Talk című műsorában nyílt meg arról, hogy milyen érzés volt paparazzik között felnőnie, és ez milyen hatással van a jelenlegi mentális állapotára.

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

Paris Jackson évek óta poszttraumás stressz szindrómával küzd és régóta terápiára jár, mert hangokat hallucinál és súlyos paranoiában szenved. Általában kamera kattogást hallucinál, de egyes zajok is előhozhatják a szorongását.

Meghallom egy szemeteszsák zsizsegését, összerándulok és pánikba esem.

Rémálmokkal is küzd, és mit mondja, a PTSD életének minden területére hatással van, a házat sem meri elhagyni fényes nappal.

Paris tapasztalataival kapcsolatban nagyon megértőnek bizonyult Willow, hiszen ő is hasonlóképp nőtt fel, a nyilvánosság szeme előtt. Ő például volt, hogy arra kérte barátait, töröljék ki az üzeneteit, nehogy személyes információk szivárogjanak ki róla. Will Smith lánya egyébként nemrég vallotta be, hogy a többszerelműség híve.

(Forrás: Buzzfeed)