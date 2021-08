A Franciaországhoz tartozó földközi-tengeri sziget már korábban is híres volt arról, hogy több mint tizenötezer tehénnek ad otthont, a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások azonban teljesen új szintre emelték a négylábúak szabadságát.

Ha Korzika egy-egy tengerpartjára keres rá az ember, szinte biztosan szembetalálja magát néhány olyannal képpel, ahol a tehenek épp a hófehér homokos parton napoznak a türkizkék vízpart mellett — épp úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Korábban az állatok és a turisták teljesen összhangban éltek és pihentek egymás mellett, a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások alatt azonban a négylábúak teljesen elszoktak az emberek jelenlététől, méghozzá olyannyira, hogy

néhány partszakaszt teljesen kisajátítottak, egyszerűen rátámadnak a fürdőzni vágyókra, ha azok bemerészkednek a területükre.

Az elmúlt hetekben egy férfit nyakon szúrt az egyik tehén a lotui strandon, egy másikat pedig egy egész csorda kezdett el kergetni egy főutcán, egy 70-es éveiben járó asszonyt pedig ruhateregetés közben támadt meg egy tehén, írja a New York Post. Mostanra a szigeten több partszakaszt is lezártak, mivel egyszerűen nem bírnak az állatokkal, akik több autót és telket is megrongáltak.

