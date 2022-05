A két színész már javában dolgozik a Halálos Iramban 10. részén, és látszólag nagyon jó hangulatban telnek a forgatási napok.

Fotó: Lia Toby / Getty Images Hungary

A széria soron következő részének forgatása nem indult zökkenőmentesen, a Fast X egy kezdeti szakaszában még rendező nélkül is maradt egy darabig. Mostanra viszont látszólag minden a probléma megoldódott, Vin Diesel még azt is felfedte, hogy melyik ismert színésznő fog csatlakozni ezúttal a filmekhez. A szériában Dominic Torettót alakító színész most megmutatott egy apró életképet a forgatás helyszínéről, ahol Jason Momoa éppen napszemüvegben napozgat az egyik sportautó motorháztetőjén.